Milan Verona, Silvestri provoca Ibra: “L’ultimo rigore lo hai sbagliato”. Marco Silvestri è stato uno dei migliori in campo ieri sera nel match di San Siro: in occasione del riore sbagliato da Ibra ha distratto lo svedese a modo suo.

Silvestri provoca Ibra durante Milan Verona

Nel match di San Siro è stato uno dei giocatori migliori, autentico muro per respingere gli attacchi a valanga di Ibrahimovic & co: Marco Silvestri e il suo Verona hanno sfiorato l’impresa ieri sera a Milano, andando vicini ad un successo clamoroso sfumato solo nel recupero della sfida.

Colpa di Zlatan Ibrahimovic, che durante Milan Verona è salito in cielo per colpire di testa un pallone servitogli ottimamente dal compagno Brahim Diaz: in questa circostanza il portiere scaligero non ha potuto nulla, se non raccogliere la sfera terminata in fondo al sacco. Ma la gara del bomber svedese è stata macchiata dall’errore dal dischetto che avrebbe potuto regalare il pari ben prima: secondo abbaglio consecutivo dopo quello andato in scena in Europa League nel 3-0 rifilato allo Sparta Praga.

Eppure Silvestri ha contribuito all’errore di Ibrahimovic in maniera del tutto particolare: durante il post partita, intervistato su Sky Sport durante il Club con Caressa, Bergomi, Marchegiani e gli altri opinionisti, lo stesso Ibra ha rivelato che prima dell’esecuzione del rigore Silvestri si è rivolto a lui ricordandogli il precedente in Europa. Questo quello che ha confidato ai microfoni: “Tanto l’ultimo che hai tirato lo hai sbagliato, no?”

Milan Verona, ecco il video della provocazione di Silvestri a Ibrahimovic