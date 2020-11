Probabili formazioni Inter Torino: Conte si affida a Lukaku, ancora panchina per Eriksen

Probabili formazioni Inter Torino, i nerazzurri vogliono tornare al successo. Domani pomeriggio l’Inter di Antonio Conte é attesa dal riscatto in campionato ma non sarà facile contro il Torino di Marco Giampaolo, il match é valido per l’8.a giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri in sette giornate di campionato hanno raccolto 12 punti grazie a 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta (quella nel derby contro il Milan). Ma la formazione nerazzurra non vince in campionato dalla trasferta di Genova contro i rossoblu ed é chiamata ad invertire la rotta a partire da questo match interno contro i granata. Il Torino, invece, non se la passa benissimo con i soli 5 punti raccolti ed ha necessità di svoltare per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. I granata hanno vinto una sola volta in campionato (contro il Genoa) e nell’ultimo turno non sono andati oltre lo 0-0 contro il Crotone. Dopo aver indicato dove vedere Inter Torino in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Inter Torino: Lukaku contro Belotti