La partita contro il Midtjylland è stata molto particolare per Papu Gomez: non solo per la litigata con Gian Piero Gasperini (dove l’argentino si è posto in una maniera poco consona nei confronti del mister di Grugliasco), ma anche per il raggiungimento di ben 250 partite con la maglia dell’Atalanta. Un traguardo importante per uno dei giocatori più forti della storia nerazzurra, partendo dal suo arrivo nell’estate del 2014 alla ripresa con Reja, fino ad arrivare alle cavalcate europee che conosciamo tutti da cinque anni a sta parte. Alla corte orobica ha condiviso gioie e dolori: in amore non tutto fila liscio, però arrivare in tripla cifra è sempre un risultato importante. La Dea sta attraversando un periodo molto particolare dove l’argentino non è esente da colpe, ma in attesa di mettere le mani avanti e cercare una soluzione, il numero 10 atalantino ha voluto omaggiare le sue 250 apparizioni con un post pubblicato su Instagram.

Papu Gomez arriva a quota 250: le parole su Instagram

Attraverso il suo profilo Instagram, Papu Gomez ha pubblicato un post in occasione del traguardo appena raggiunto con la maglia dell’Atalanta. Il post recita: “Ieri ho raggiunto 250 partite con questa maglia. 💙🖤 lasciando la vita sempre per i miei compagni e la città che rappresento”.