Torino, “quarto d’ora granata” sostituisca “quarto d’ora da stupidi”

IL TORINO, SE VA IN VANTAGGIO, PERDE LA TESTA E BELOTTI CONIA IL “QUARTO D’ORA DI STUPIDITÀ” – Non sappiamo se il capitano-bandiera di questo Torino, Andrea Belotti, nel post-partita della sua 200esima gara con la maglia granata, giocata ieri al “Grande Torino” con la Samp, al momento dell’intervista, rilasciata a Sky Sport, quando ha dichiarato che il suo Toro aveva avuto “Un quarto d’ora da stupidi“, volesse effettuare un parallelismo rovesciato, con accezione fortemente negativa, al favoloso “quarto d’ora granata” dei magnifici Invincibili.

Il Torino odierno, dopo l’ennesima rimonta subita, sta battendo ogni record europeo in materia di punti persi da situazioni di vantaggio e il problema, che sta tutto nelle menti dei giocatori torinesi, pare quasi impossibile risolvere. A questo punto, agli elementi della società sabauda, farebbe bene un avvicinamento alla gloriosa e ricchissima storia granata che, tra le sue preziose pagine, presenta tutte le risposte per venire a capo di qualsiasi avversità, compresa questa.

Il quarto d’ora granata del Grande Torino

Il Grande Torino, una delle squadre più forti e vincenti della storia, che, purtroppo, solo il fato vinse e rese la più notevole ed ammaliante delle leggende immortali del mondo non soltanto sportivo, rimane sempre nella memoria di chiunque. Immergendosi nelle cronache riguardanti gli Invincibili, troviamo testimonianza del “trombettiere” del Filadelfia, Oreste Bolmida, un uomo che, quando spirava nel suo magico cornetto, risvegliava gli animi dei fenomeni granata e dava inizio ad un lasso temporale, di circa 15 minuti, nei quali, il Torino, guidato dall’immenso capitano Valentino Mazzola, abbatteva qualsiasi squadra si trovasse di fronte, rovesciando il risultato.

Un esempio? Il 2 maggio 1948, nella sfida contro i grigi dell’Alessandria, dopo l’emissione del leggendario suono, dallo strumento di Bolmida, il Torino mise a segno 6 reti in appena 13 minuti.

Questo, ovviamente, non si tratta di un semplice effetto acustico ma di un elemento iconico che descrive perfettamente il tremendismo, la rivalsa e la volontà di rifarsi contro ogni avversità senza mai allentare la presa, in campo come nella vita, fino a quando non sia stata decretata la fine dei giochi. Insomma, tutti ideali che inculcare nelle fragili menti della squadra, allenata da Marco Giampaolo, sarebbe, davvero, di vitale importanza soprattutto in vista del derby di sabato prossimo.