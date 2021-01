Dove vedere Atalanta Sassuolo: streaming e diretta tv

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronta il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 15ª giornata di Serie A, in una partita che mette in palio punti pesanti per la zona alta della classifica. Il 4° posto in classifica con cui ha chiuso il 2020 rappresenta la miglior classifica del Sassuolo dopo le prime 14 giornate di Serie A, visto che in precedenza i neroverdi non erano mai andati oltre il 6° posto. Tra i neroverdi e i nerazzurri di Gasperini c’è un distacco di quattro punti, e il pareggio non serve ad entrambe per stare ad alta quota senza problemi: vi è molto equilibrio in questa stagione, dove basta un attimo per ritrovarsi fuori da tutto (in caso di sconfitta). La Dea ha collezionato gli stessi punti dell’anno scorso, ma c’è voglia da parte di tutti di fare un passo importante.

In questa pagina tutte le coordinate su Atalanta Sassuolo: dalle informazioni su quando si gioca e sui precedenti del match a dove vedere Atalanta Sassuolo in diretta tv e streaming.

Dove vedere Atalanta Sassuolo, quando si gioca?

Il match tra Atalanta e Sassuolo si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo, domenica 03 gennaio 2021. La sfida avrà luogo alle ore 15:00, ovviamente a porte chiuse.

Dove vedere Atalanta Sassuolo, i precedenti

Nei 7 precedenti nel massimo campionato disputato in casa dei lombardi, questi ultimi conducono con 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, risalente al primo confronto del 6 aprile 2014 (2-0 per gli ospiti guidati da Eusebio Di Francesco grazie ad una doppietta di Nicola Sansone). In tutte le ultime quattro stagioni, l’Atalanta ha vinto la prima partita dell’anno e in Serie A non è mai arrivata a 5 di fila; dall’altra parte, il Sassuolo ha vinto solo una volta su 8 la prima partita dell’anno solare (per il resto 3 pareggi e 4 sconfitte). Prima di scoprire le coordinate per dove vedere Atalanta Sassuolo in tv e streaming, ecco un focus sulle probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo.

Dove vedere Atalanta Sassuolo: diretta tv e streaming

Atalanta-Sassuolo sarà disponibile in diretta TV da Sky, che possiede i diritti di quasi tutta la Serie A TIM. Il match sarà visibile sul canale Sky Sport (canale 253 SAT e canale 484 DTT), ma non sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Ovviamente, essendo un match di esclusiva Sky, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, grazie al quale si potrà assistere al match attraverso tablet, smartphone e pc. La cronaca sarà di Riccardo Trevisani e Luca Marchegiani, con i contributi da bordocampo di Marco Nosotti e Massimiliano Nebuloni.