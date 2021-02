Serie A TIM, dove vedere Roma-Udinese in streaming e diretta tv

Oggi alle 12:30 si gioca Roma-Udinese, valida per la ventiduesima giornata della Serie A TIM. Le squadre giocheranno allo Stadio Olimpico della capitale a porte chiuse. I padroni di casa cercheranno di restare agganciati al trenino delle prime quattro posizioni, l’Udinese per avanzare in classifica. Prima di capire dove vedere Roma-Udinese in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I giallorossi sono quarti in classifica (40 punti), stretti tra Juventus e a pari merito con i cugini laziali; vengono dalla sconfitta esterna contro i campioni d’Italia. Il tecnico Fonseca, dopo la pace fatta con il capitano Dzeko, si appresta a farlo ritornare in campo, anche se dal primo dovrebbe trovare sazio il compagno di reparto Mayoral. Roma che è vista come favorita, vista la sua fame di punti contro le squadre di media e bassa classifica. I friulani sono dodicesimi (24 punti) e vengono dall’importante vittoria giunta in extremis contro l’Hellas Verona per 2-0. Mister Luca Gotti dopo mille vicissitudini ha tra le mani una squadra solida che ha recentemente fermato Atalanta, Inter e guadagnato i 3 punti contro la sorpresa Spezia. Da sottolineare il ritorno dalla squalifica della stella De Paul.

Nel girone d’andata la Roma aveva vinto 1-0, mentre il doppio scontro della scorsa stagione aveva prodotto una vittoria a testa, 4-0 per i giallorossi e 2-0 per i bianconeri. Altra statistica importante vede la Roma imbattuta all’olimpico questa stagione (8 vittorie, 3 pareggi). L’arbitro della sfida sarà Piero Giacomelli; assistenti Tegoni e Schirru; quarto uomo Manganiello. In sala VAR opereranno Banti e De Meo. Non ci resta che scoprire dove vedere Roma-Udinese in streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma-Udinese in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 12:30 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, PC, Tablet, e persino sulle console come Ps5 e sulla stick Now Tv. Inoltre per particolari abbonati a Sky Calcio e Dazn la pay tv mette a disposizione il canale DAZN 1 (canale 209) e DAZN 1+ (canale 212). La telecronaca è stata affidata alla voce di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Alessandro Budel. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.