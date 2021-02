Probabili formazioni Roma-Udinese: le scelte di Fonseca e Gotti

Oggi alle 12.30 lo stadio Olimpico ospita la sfida Roma-Udinese. I padroni di casa cercheranno di restare agganciati al trenino delle prime quattro posizioni, l’Udinese per avanzare in classifica. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.

I padroni di casa ospitano ancora in infermeria il giovane Zaniolo e Smalling, a cui si aggiungono i problemi per il difensore Kumbulla; mister Fonseca si vede costretto perciò a schierare un adattato Cristante affiancato da Mancini e Ibañez. Ritorna in panchina Pedro, potrebbe scendere in campo se necessario; nel suo ruolo giocherà come di consueto la coppia Mkhitaryan-Pellegrini. In attacco torna Dzeko, anche se Borja Mayoral sarà certo della maglia da titolare. Gli uomini di Luca Gotti saranno schierati con il solito 3-5-2. In difesa è certo solo Nuytinck, e sarà affiancato da due tra Bonifazi, Becão e Samir, con i primi due in leggero vantaggio. A centrocampo l’infortunio di Pereyra è rimpiazzato dal ritorno dalla squalifica della stella De Paul. Le due punte saranno quasi sicuramente Deulofeu e il nuovo acquisto Llorente, con questo insidiato da Okaka. Restano fuori Forestieri, Jajalo e Pussetto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-UDINESE

ROMA (3-4-2-1): Pau López – Mancini, Cristante, Ibañez – Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola – Mkhitaryan, Pellegrini – Mayoral

UDINESE (3-5-2): Musso – Becão, Nuytinck, Bonifazi – Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar – Deulofeu, Llorente