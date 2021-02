Sky o DAZN? Dove vedere Torino Genoa in tv e in streaming, Serie A 22^ giornata

DOVE VEDERE TORINO GENOA IN STREAMING E IN TV – Fino a qualche giornata fa, Torino–Genoa sarebbe stata una sfida tra la penultima e la terzultima in classifica, con due squadre in apnea che avevano palesemente bisogno di un cambio di guida tecnica per rialzare la testa. Ad oggi, però, molte cose sono cambiate: sulla panchina del Genoa si è seduto Ballardini, che ha portato una marea di punti nelle sette partite giocate (17, solo la Juve ne ha ottenuti di più in questo periodo) e soprattutto una nuova ventata di fiducia; a Torino, invece, Giampaolo è stato cacciato ed è stato sostituito da Davide Nicola, che ha caricato il popolo granata e ha ridato punti e confidenza nei propri mezzi ai calciatori granata. Ora, però, dopo tre pareggi e buone prestazioni, Nicola vuole anche la vittoria: il Genoa è in gran forma, ma trovare i tre punti casalinghi diventa essenziale.

Torino Genoa in tv e in streaming, quando si gioca

Il match Torino-Genoa si giocherà sabato 13 febbraio alle ore 15. La sfida si terrà allo Stadio Olimpico Grande Torino, casa dei granata, nel capoluogo piemontese.

Torino-Genoa dove vederla in tv, i precedenti

Sono 105 gli incroci in Serie A tra le due compagini. Il computo totale sorride ai granata, che hanno vinto in 43 occasioni, contro le 32 affermazioni del Grifone e i 30 pareggi. Anche in casa del Toro, poi, il bilancio è in favore del club di Cairo: su 52 incontri, il Toro ha vinto 32 volte, mentre il Genoa ha sbancato lo stadio nemico solo in 6 occasioni.

Dove vedere Torino Genoa, le probabili formazioni del match

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Izzo; Singo, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Cyzborra; Scamacca, Destro.

DAZN o Sky? Ecco dove vedere Torino Genoa in tv e in live streaming, 22° turno Serie A

Il match Torino-Genoa andrà in onda su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite). Non sarà possibile, dunque, assistere al match su DAZN. Ovviamente si potrà seguire il match anche in streaming, attraverso Sky Go: sia su tablet e smartphone, usando l’app ufficiale del servizio, sia su pc, collegandosi al sito o utilizzando sempre la stessa app.