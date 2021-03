Juve-Spezia. I numeri della squadra di Vincenzo Italiano

Juve-Spezia è l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. I liguri sono la rivelazione del campionato. Nessuno si sarebbe aspettato che fossero così distanti dalla zona salvezza a questo punto della stagione. Lo Spezia è infatti a +7 dal Cagliari terzultimo. In questa stagione ha ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Tra le vittorie spicca il netto 2-0 al Milan dello scorso 13 febbraio. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha inoltre eliminato la Roma dalla Coppa Italia. Partita vinta 2-4 ai supplementari e poi assegnata a tavolino per l’ingenuo errore dei giallorossi, autori di sei sostituzioni a fronte di un massimo di cinque.

Italiano: “La difficoltà è enorme ma cercheremo di uscire a testa alta”. Ecco le parole del mister prima di Juve-Spezia

Vincenzo Italiano ha parlato nella conferenza stampa in vista di Juve-Spezia. Il mister dei liguri teme il poco tempo che ha avuto a disposizione per preparare la gara: “Abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato. Non è semplice, ma come è capitato in altre situazioni, bisogna adeguarsi e cercare in due allenamenti, di cui uno vero, di preparare tutto quello che bisogna mettere in campo. Lo Spezia nella gara di andata aveva tenuto testa alla Juventus, dimostrando di meritare la categoria. Nel secondo tempo l’ingresso di Cristiano Ronaldo aveva poi indirizzato la partita, terminata 1-4. Italiano è comunque fiducioso: “Il pronostico non è dalla nostra parte. La difficoltà è enorme ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità. Ci proveremo. Cercheremo di fare una grande prestazione poi a fine gara tireremo le somme”