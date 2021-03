Juventus e Milan: sfruttare il prossimo match per combattere l’Inter

Juventus e Milan – siamo alle fasi finali di questo lungo percorso calcistico di Serie A 2021. Bianconeri e rossoneri hanno un’unico obiettivo, portare a casa i 3 punti fondamentali per i prossimi match di Fiorentina e Benevento. Una vittoria può ancora portare speranza allo scudetto, oramai alle porte. Rimangono solamente 11 giornate alla fine del campionato, con un totale di 33 punti a disposizione per le squadre. Come già dichiarato entrambe le squadre sfrutteranno lo stop imposto all’Inter, causa positivi Covid-19, questo potrà apportare alcuni cambiamenti a entrambe le realtà. I match di oggi saranno decisivi, inizia una fase molto delicata della stagione.

Juventus e Milan: quanti i punti di differenza dalla capolista?

I protagonisti, nonché tecnici di Juventus e Milan, seguono lo stesso obiettivo fino al 23 di maggio: dare fastidio e mettere pressione ai nerazzurri. La squadra di Pioli al momento si trova a -9 punti dai nerazzurri mentre la Juventus di Pirlo a -10 punti, tenendo conto di 1 match ancora da recuperare. Le dichiarazioni di entrambi i tecnici si rivelano dirette e decise, Pioli afferma “proviamo a vincerle tutte“, mentre Pirlo è pronto a dichiarare “Inter fortunata per lo stop con il Sassuolo, Conte può recuperare i giocatori dopo la sosta mentre noi abbiamo dovuto giocare con dei positivi in rosa”.

Stringere i denti per l’obiettivo finale

Ci troviamo agli sgoccioli della fase finale e le tensioni si amplificano di partita in partita. L’unico scopo adesso è lo scudetto, dato che entrambe le squadre sono rimaste fuori delle altre coppe. I 3 punti fondamentali porterebbero le squadre a -6 e -7 dall’Inter, situazione positiva dato il numero ristretto di match rimanenti. La Signora può ripensare ancora al -4 nel caso dovesse superare il Napoli nel recupero del 7 aprile. Attesa anche per il derby di Torino dove Andrea Pirlo dovrà portare in campo le migliori carte, il Milan andrà a Genova contro la Sampdoria.

Prossimi match di Juventus e Milan

I prossimi match vedranno il team bianconero all’Allianz Stadium l’11 aprile contro il Genoa, mentre i rossoneri a Parma sempre l’11 di aprile, quest’ultima ancora da definire. Questi ultimi incontri porteranno alla luce i risultati finale con le migliori formazioni portare in campo, una lotta scudetto che al momento dipende dall’Inter con i match rimanenti compreso il Sassuolo da recuperare. Per cui, se Conte riuscirà a guadagnarsi 9 punti in 3/4 match, a quel punto la situazione si rivelerà ben nitida.