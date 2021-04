Genoa-Fiorentina, Ballardini festeggia le 100 panchine in rossoblu: “un onore”

Davide Ballardini ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Fiorentina. Le due squadre si affonteranno sabato 3 aprile alle ore 15. Una sfida delicata per entrambe le squadre, visto che ancora non sono aritmeticamente salve. Il Genoa ha conquistato 31 punti, mentre la Fiorentina 29. Il Cagliari terzultimo è indietro di sette lunghezze, ma le dieci partite che mancano al termine della Serie A non possono far stare tranquillo Ballardini.

Come riportato da itasportpress.it, il mister rossoblu teme che la Fiorentina possa trovare una spinta in più in seguito al cambio di panchina: “Sono partiti con altri obiettivi e hanno trascorso una stagione sotto le loro aspettative. Vorranno fare il massimo per finire il campionato al meglio.“

Ballardini raggiunge le 100 panchine al Genoa: “Festeggeremo solo a fine stagione”



Genoa-Fiorentina sarà la 100esima panchina di Ballardini con il Genoa: “Un onore e una responsabilità. Allenando il Genoa senti il “peso” di tutto quello che circonda la squadra. Vieni coinvolto in tutto questo sentimento”.

LA PARTITA – Ballardini chiede ai suoi ragazzi di rimanere concentrati: “Non possiamo permetterci di stare sereni. Se ti senti sereno prendi schiaffi forti. Vorrei ringraziarli del percorso, ma soltanto alla fine del campionato”.

Il mister non è preoccupato dagli impegni dei suoi giocatori con le rispettive nazionali:“I miei giocatori danno sempre il massimo. Abbiamo ragazzi seri e responsabili”.