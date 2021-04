Hauge rivela: “Haaland mi ha consigliato di venire al Milan”. E su Ibra…

Nell’ultima giornata di campionato ha salvato il Milan con una prodezza all’ultimo respiro. Un destro a giro che non ha lasciato scampo ad Audero e che ha permesso ai rossoneri di portare a casa un punto fondamentale per la corsa alla Champions League. Di chi stiamo parlando? Di Jans Peter Hauge. Arrivato in estate dal Bodo/Glimt per 5 milioni di euro, in stagione, la giovane ala norvegese ha già collezionato 24 presenze, 5 gol e un assist. A scovarlo è stato Paolo Maldini. L’ex bandiera rossonera ne è rimasto piacevolmente colpito in occasione della sfida tenutasi in estate contro il Bodo valevole per il terzo turno preliminare di Europa League. Un match nel quale il giovane ha lasciato il segno, collezionando, prima, l’assist del momentaneo 1-0 per Junker, e poi, mettendo a segno il gol del definitivo 3-2 con una sassata dai 25 metri che ha lasciato Donnarumma di stucco. Quel che basta per convincere Maldini a puntare su di lui.

Hauge: “Voglio migliorare. Haaland in Italia? Si troverebbe bene”

Nell’ultima di campionato, Hauge ha ritrovato il sorriso. Grazie al gol messo a segno nel finale contro la Sampdoria, infatti, il 15 rossonero ha spezzato un digiuno che durava addirittura da dicembre. Da allora il norvegese ha giocato diversi spezzoni di partita senza però mai lasciare il segno. Il gol messo a segno contro i blucerchati però, potrebbe essere il preludio per un finale di stagione in crescendo. A confermalo, d’ladronde è stato lo stesso Hauge che ai microfni di Sportmediaset ha detto: “Vorrei dare il mio contributo alla squadra e fare gol. Ho ancora spazio per migliorare, per questo continuerò a lavorare duramente”.

Il giovane talento norvegese, poi, ha rivelato un retroscena sul suo trasferimento al Milan, svelando che a consigliarli di trasferirsi a Milano è stato l’amico, nonché compagno di Nazionale, Herling Haaland. “Con lui ho parlato tanto, ci conosciamo molto bene -ha dichiarato Hauge- Tanti club erano interessati a me: io gli ho parlato del Milan, lui me l’ha consigliato. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato bene”. Sulla possibilità di vedere un giorno Haaland in Italia, poi, Hauge ha detto: “E sul possibile futuro in Italia per il bomber del Dortmund, Hauge rivela: “Credo che abbia tutte le qualità per giocare in Italia, si troverebbe molto bene qui perché è molto forte e veloce”.