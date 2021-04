Infortunio Muriel, le condizioni del colombiano in vista di Fiorentina-Atalanta

In un rush finale di stagione dove l’Atalanta ha conquistato 7 vittorie su 8, la cosa peggiore che può capitare è sicuramente quello di uno stop dei titolari. I nerazzurri hanno ai box Hateboer (Gasperini ha sottolineato che nonostante le sue condizioni siano migliorate, occorrerà agire con calma), Sutalo e Pessina, ma potrebbe inserirsi anche l’attaccante colombiano Luis Muriel: cannoniere della squadra con 18 reti. Contro l’Udinese, al di là della doppietta straordinaria, ha riscontrato un fastidio alla schiena che lo ha costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per motivi precauzionali. Ecco le condizioni attuali del numero 9 atalantino.

Infortunio Muriel, la situazione attuale del colombiano

Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, Luis Muriel non si sta allenando per via del fastidio alla schiena: una situazione preoccupante, che potrebbe compromettere la disputa del match di domenica all’Artemio Franchi di Firenze. Al Centro Bortolotti di Zingonia verranno fatti ulteriori esami per permettere al colombiano non solo di ritornare in gruppo, ma anche di esserci contro la sua ex Fiorentina. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. L’Atalanta ha bisogno del suo cannoniere per allungare la striscia vincente in campionato e provare a raggiungere il secondo posto in classifica.