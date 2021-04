Juventus, Galeone sul futuro di Allegri: tornerà alla Juve

Galeone, mentore del tecnico Massimiliano Allegri, espone la sua opinione sul futuro del tecnico livornese. Secondo l’ex allenatore del Pescara, Allegri tornerà a dirigere la Juventus. Galeone è stato intervistato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli e, oltre alle sorti della panchina bianconera, ha parlato anche di quella del Napoli.

Juventus, Galeone: “Allegri tornerà alla Juve”

Galeone a Radio Kiss Kiss Napoli: “La Juventus in questa corsa Champions non è messa benissimo, come il Milan. Meglio Napoli e Atalanta. Il Napoli ha rimesso tutto a posto quando ha ritrovato i suoi uomini e la sua rosa. Anche l’assetto tattico si è riequilibrato. Gattuso ha faticato a causa dell’assenza di molti calciatori ha avuto grossi problemi che non gli sono stati riconosciuti”.

L’ex tecnico, sulla Juve, ha affermato: “Agnelli? Non so se sarà ancora lui a chiamare Allegri. Se Pirlo dovesse perdere ad Udine a chi affideranno la squadra, a Ciccio Grabbi? Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi che alla fine resti Agnelli, con il quale Max Allegri ha un ottimo rapporto. La mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus. Il suo silenzio e la sua voglia di ritornare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto. Allenerà, questo è certo. Ha qualcosa di importante tra le mani che non deve trapelare, questa è la mia sensazione”.

Le dichiarazioni di Galeone non lasciano molti dubbi, Max Allegri tornerà ad allenare la prossima stagione e a quanto pare la Juventus sembra l’unica soluzione possibile. Mancano soltanto 5 giornate al termine della stagione, poi si comincerà a delineare la prossima. Per svelare il futuro del tecnico livornese non manca molto.