Milan, arriva il Benevento: le condizioni di Ibrahimovic

Il Milan ha perso colpi nelle ultime settimane e ha molto risentito dell’assenza del suo leader, Zlatan Ibrahimovic. La mancanza di Ibra sta pesando molto, due sconfitte consecutive nelle tre partite in cui lo svedese non ha giocato. Il Diavolo ha bisogno di rialzarsi quanto prima, visto che dalla seconda posizione è scivolato in quinta. L’obiettivo Champions League non deve sfumare.

Milan, Ibrahimovic è pronto al rientro

Ibra sta recuperando molto bene dal problema muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane e che con tutta probabilità sarà in campo sabato sera a San Siro. La formazione di Stefano Pioli ospiterà il Benevento nel posticipo serale della 34esima giornata di campionato. Un ritorno importante quello di Ibra, senza lo svedese il Milan non ha raccolto molti punti. Per la sfida contro i Sanniti verrà sicuramente convocato. Intanto in questi giorni le sue condizioni verranno monitorare costantemente per essere certi di non forzare la mano e, secondo quanto riportato su Sportmediaset, l’attaccante svedese partirà già dal primo minuto come titolare.

Non solo Ibrahimovic, Pioli riabbraccia anche Alessio Romagnoli; il difensore ha recuperato dal problema fisico e contro la formazione di Pippo Inzaghi potrà partire titolare facendo rifiatare uno tra Kjaer e Tomori.