Sassuolo-Italia: quanti neroverdi convocati in Nazionale

La pausa delle Nazionali è terminata e i calciatori sono pronti a rientrare nei rispettivi club. Il Sassuolo, ormai non è più una sorpresa, aspetta il ritorno di molti suoi giocatori. Il grande lavoro del tecnico, Roberto De Zerbi, ha fatto fare il definitivo salto di qualità ai neroverdi, arrivando a lottare per un posto in Europa. E i risultati si vedono in Nazionale. Roberto Mancini ha inserito in pianta stabile tra i convocati Domenico Berardi, Francesco Caputo e Manuel Locatelli. Ma è proprio il centrocampista che sorprende maggiormente. Nelle ultime tre partite dell’Italia, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022, Locatelli è stato il giocatore più impiegato dal ct, con un totale di 284 minuti conditi dal gol del raddoppio contro la Bulgaria. Sarà difficile vederlo titolare agli Europei, ma la sua duttilità in tutti i ruoli del centrocampo gli ha assicurato un posto sicuro tra i 23.

Sassuolo-Italia Under21: 4 i “neroverdi”

Anche l’Italia Under21 si tinge coi colori del Sassuolo. I neroverdi infatti, oltre a Giacomo Raspadori, hanno altri tre giocatori che fanno parte della squadra di Nicolato. Si tratta di Gianluca Scamacca, bomber degli Azzurrini attualmente in prestito al Genoa, Davide Frattesi, mezzala “box to box” in prestito al Monza e Marco Sala, esterno sinistro tutto fascia in forza alla Spal. Non è ancora chiaro se la dirigenza è intenzionata a mandarli nuovamente verso altre squadre per accumulare minutaggio, in caso contrario la coperta è lunga. Una possibile cessione di un big della rosa per fare plusvalenza, Locatelli tra tutti, non peserà troppo al mister De Zerbi. Il tecnico infatti, avrà a disposizione un quartetto di giovani italiani, freschi di fase finale degli Europei di categoria, pronti a giocarsi le loro carte ad alti livelli. Che sia d’esempio per le altre squadre di Serie A?