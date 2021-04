Superlega, Ceferin contro Agnelli: “Mai vista una persona così falsa”

La Superlega, approvata con entusiasmo solo da pochi, sta generando una lunga serie di polemiche. Tra le tante nate nelle ultime ore, ci sono anche le durissime parole del Presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, contro il presidente Andrea Agnelli.

Superlega, Ceferin contro Agnelli

Ceferin è stato molto duro contro Agnelli, ha dichiarato: “E’ la più grande delusione di tutti. Non ho mai visto mentire una persona così tanto. Ho parlato con lui sabato, mi ha detto che erano solo voci, poi ha detto che mi avrebbe richiamato e invece ha spento il telefono. L’avidità è così forte, ma siamo diversi. Avevano tutti firmato la nostra riforma, quindi non so se devo veramente dire cosa penso di loro”.

Una lunga amicizia tra i due che, difficilmente avrà chance di ripristinarsi, la rabbia e la delusione di Ceferin non lasciano intendere un futuro tra i due. L’amicizia tra Ceferin e Agnelli era così intensa che il presidente Uefa è il padrino della figlia di Agnelli. Il presidente della Vecchia Signora non è stato leale con lo sloveno, il quale conclude: “Ho parlato con lui sabato, mi ha detto che erano solo voci, poi ha detto che mi avrebbe richiamato e invece ha spento il telefono. L’avidità è così forte, ma siamo diversi. Avevano tutti firmato”.