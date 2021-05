Juventus, Buffon la leggenda bianconera vicino ad una big

Il leggendario portiere della Juventus Buffon vicino ad una big del nostro campionato. A 43 anni suonati l’esperto portiere continua ad essere uno dei migliori portieri del nostro campionato e d’Europa. Anche nella partita di ieri sera contro il Sassuolo, forse la sua ultima in campionato con la Juve, ha dimostrato di essere in grande forma parando un calcio di rigore a Berardi.

L’agente Martina: “Può portare esperienza”

Intervista a Radio Kiss Kiss Silvano Martina, agente del portiere della Juventus Buffon, ha dichiarato: “In futuro vedo Buffon più allenatore di una Nazionale, che di un club. Non escludo che esca dal calcio. Oggi è concentrato sulle ultime partite e sulla finale di Coppa Italia. Buffon per il futuro sa di non poter avere pretese di giocare tutte le partite, ma può ritagliarsi un ruolo e portare in dote tutta la sua esperienza. La storia di Gigi è sotto gli occhi di tutti”.

E la storia di Gigi Buffon racconta che siamo di fronte ad uno dei migliori e più vincenti portieri della storia del calcio.

10 campionati italiani serie A

1 campionato italiano serie B

1 campionato francese

5 coppe Italia

7 supercoppe italiane

1 supercoppa francese

Coppa UEFA

1 campionato europeo under 21

Coppa del Mondo

5 miglior portiere dell’anno

Juventus, Buffon verso il Milan

L’attuale portiere della Juventus Buffon sembra attratto dall’ipotesi Milan, con la possibilità molto plausibile di poter disputare ancora la Champions League con i rossoneri. Al Milan probabilmente troverà Donnarumma che sembra più vicino al rinnovo.

Altre offerte sono arrivate per l’esperto ex portiere della nazionale.

La Fiorentina di Commisso e l’Atalanta del Gasp sembrano averlo cercato ma sono offerte che non intrigano Buffon. Insistente è anche la voce che vedrebbe il ritorno al Parma, società che l’ha lanciato nel grande calcio, appena retrocessa in Serie B. Un’offerta del Flamengo è già stata rifiutata nei giorni scorsi.