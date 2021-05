La notizia è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Il portoghese ha firmato un contratto fino a giugno del 2024. Dopo l’ufficialità dell’esonero di Fonseca, il nome in pole era inizialmente quello di Maurizio Sarri. C’erano già stati incontri tra il club e il suo entourage, ma negli ultimi giorni lo Special One aveva dichiarato la sua volontà di tornare ad allenare in Italia. Desiderio esaudito dalla dirigenza giallorossa che per la prossima stagione vuole un allenatore blasonato per riportare la Roma ad alti livelli. Come riportato sul proprio account Twitter, la società giallorossa ha reso noto ai tifosi l’arrivo di Mourinho.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Mourinho alla Roma: cosa cambia nella Capitale

L’arrivo di José Mourinho sposta gli equilibri per la prossima stagione. La Roma quest’anno ha dimostrato di faticare molto contro le big del nostro campionato. Lo Special One ha dimostrato però nel corso della sua carriera di saper preparare le sfide che contano. Un esempio è il doppio incrocio tra Inter e Barcellona, dove il portoghese sia all’andata che al ritorno ha preparato perfettamente la partita dal punto di vista tattico bloccando i fenomeni catalani. Oppure la tesissima sfida tra Chelsea e Liverpool del 2014, utile per la cavalcata al titolo. Una vittoria netta per 0-2 dei blues, guidati allora dal portoghese