Amichevoli Roma 2021: tutti gli impegni precampionato dei giallorossi

Amichevoli Roma 2021: il programma estivo precampionato dei giallorossi. Tra Europei e Calciomercato, la nuova stagione di Serie A entra nel vivo e le squadre preparano già le date del ritiro precampionato. La Roma, sotto la guida esperta del neo tecnico José Mourinho, ha iniziato ufficialmente l’anno 2021/2022 martedì 6 luglio. Squadra e staff, ovviamente senza contare i calciatori ancora impegnati in competizioni internazionali, si sono radunati al centro sportivo di Trigoria per dare il via all’avventura dell’allenatore portoghese nella Capitale.

Amichevoli Roma 2021, il programma completo

La squadra resterà a Trigoria fino al 27 luglio per poi partire per una tournée all’estero, destinazione Almagre (Portogallo). Intanto la società ha ufficializzato le amichevoli certe prima della partenza:

15 luglio 2021 ore 18:00, al centro sportivo di Trigoria – Roma-Montecatini 10-0: Perez, Mancini, Mayoral, Calafiori, aut. Santi, Mayoral, Zaniolo (rigore), Zalewski, Diawara, Mayoral.

18 luglio 2021 ore 21:00, al centro sportivo di Trigoria – Roma-Ternana 2-0: Perez, Kumbulla.

21 luglio 2021 ore 19:30, allo stadio Nereo Rocco di Trieste – Triestina-Roma 0-1: Zalewski

25 luglio 2021 ore 19:00, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone – Roma-Debrecen 5-2: Mayoral, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, Dzeko – Barani, Ugrai.

I due avversari scelti da Mourinho per la tournée al Almagre (Portogallo) sono tre club di livello europeo: il Porto, ex squadra del tecnico, il Siviglia e il Real Betis.

28 luglio 2021 ore 21:00 (20:00 locali), allo stadio Municipale Bela Vista di Parchal (Portogallo) – Porto-Roma 1-1: Vitinha-Mancini.

31 luglio 2021 ore 18:30, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia – Siviglia-Roma 0-0

04 agosto 2021 ore 12:00 (11:00 locali) – Belenenses-Roma, al centro sportivo di Belavista (Portogallo)

07 agosto 2021 ore 22:00 – Real Betis-Roma, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia

Una volta di ritorno dalla parte di ritiro fuori dall’Italia, sono previste per i giocatori giallorossi ancora due amichevoli. Anche in questo caso manca ancora l’ufficialità ma, salvo dietrofront improvvisi, le due partite saranno:

8 o 9 agosto 2021 – Roma-Craiova, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone

14 agosto 2021 – Roma-(avversario da definire), allo stadio Olimpico