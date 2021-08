I commenti dei calciatori neroazzurri dopo la vittoria contro il Parma

L’Inter di Simone Inzaghi – nonostante le miriadi di voci di mercato sui vari Lautaro, Sanchez e De Vrij – vince a Parma per 0-2. In rete per i neroazzurri Vecino e Brozovic. Prestazione convincente quella della squadra di Simone Inzaghi, scesa in campo orfana di Lukaku e col baby Satriano titolare. Proprio Satriano potrebbe convincere Inzaghi a tenerlo in rosa come punta di emergenza. Le dichiarazioni post Parma lasciano ben sperare i tifosi.

Nel frattempo arrivano le prime dichiarazioni post Parma da parte dei calciatori. De Vrij, per spazzare via le voci su un suo possibile trasferimento in Inghilterra (si parla di Tottenham, Leicester e Everton), scrive su Instagram “Sulla strada giusta!”.

Ha parlato anche Vecino, autore di un gol. Queste le parole dell’uruguaiano: È importante mettere minuti nelle gambe per iniziare al meglio il campionato. In generale abbiamo fatto una buona partita, ovviamente la condizione va migliorata per arrivare al 100% ma siamo sulla buona strada. È bello scendere in campo con lo Scudetto sul petto, abbiamo una grande responsabilità e siamo molto carichi, continuiamo a prepararci per fare bene. È stato bellissimo sentire l’affetto dei tifosi, era brutto giocare a porte chiuse. I tifosi ti danno una carica in più. L’obiettivo è trovare continuità, fare quello che non ho fatto l’anno scorso, sono carico fisicamente e mentalmente.”