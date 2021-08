Dove vedere Real Betis Roma: diretta tv Sky o streaming DAZN?

Dove vedere amichevole Real Betis Roma in tv. Continua il cammino precampionato dei giallorossi in attesa del debutto in campionato contro la Fiorentina. I giallorossi sono ancora imbattuti nelle amichevoli estive e la squadra di Mourinho comincia ad avere una sua identità, soprattutto difensiva. Sono solo quattro infatti i goal subiti e nella tournée estera sono arrivati risultati convincenti contro Porto e Siviglia. L’avversario è il Real Betis, che l’anno scorso è arrivato sesto nella Liga, qualificandosi direttamente alla fase a gironi di Europa League. Il cammino precampionato degli spagnoli finora è stato tortuoso, con ben 2 sconfitte su 4 contro il Wolverhampton e il Derby County.

Quando si gioca Real Betis-Roma, settimo appuntamento precampionato dei giallorossi

La partita tra Real Betis-Roma si disputerà sabato 7 agosto 2021 alle ore 22:00, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia.Gli uomini a disposizione di José Mourinho sono: Rui Patricio, Fuzato, Boer, Smalling, Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Florenzi, Darboe, Tripi, Mancini, Zaniolo, Cristante, Veretout, Pellegrini, Diawara, Ciervo, Zalewski, Perez, Dzeko, Borja Mayoral, Shomurodov ed El Shaarawy.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Real Betis Roma in diretta tv e streaming

Il match Real Betis-Roma sarà visibile in esclusiva su Roma TV+, servizio streaming ufficiale della società. La registrazione può essere gratuita: Roma TV+ infatti è disponibile online su video.asroma.com o tramite l’app ufficiale dell’AS Roma, in modo da avere a disposizione in differita tutti i video che documentano quello che succede nel mondo Roma. Per vedere una serie di partite pre-stagionali, nonché una selezione di match della Femminile o della Primavera, saranno trasmesse in diretta su Roma TV+ in tutto il mondo. In Italia, il canale ufficiale del club è disponibile sulla piattaforma Sky, al costo di 5 euro al mese, su pc, mac, cellulare o tablet. Inoltre la partita si potrà vedere sulla pay tv di Sky, sul canale Sky Sport Calcio (canale 202), a partire dalle ore 21:55. Gli highlights del match di Siviglia inoltre, saranno disponibili al termine dei 90 minuti sui canali social della Roma.