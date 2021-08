Dove vedere Real Madrid Milan: diretta tv Sky o streaming Dazn?

Dove vedere l’amichevole Real Madrid Milan in tv. Si avvicina sempre di più l’inizio della Serie A e i rossoneri sono impegnati nel test più importante del precampionato: la sfida storica contro i Blancos. Finora il cammino estivo del Milan è andato bene, con Pioli che ha provato anche altri moduli oltre il classico 4-2-3-1, come il 4-3-3 o il 4-4-2. Con un Olivier Giroud arrivato in una forma invidiabile, il Diavolo si prepara ad affrontare il Real Madrid. Le Merengues hanno richiamato alla base Carlo Ancelotti, allenatore che ha portato la tanto agognata “Decima” nella capitale spagnola.

Quando vedere Real Madrid-Milan, amichevole precampionato dei rossoneri

La partita tra Real Madrid-Milan si disputerà domenica 8 agosto 2021 alle ore 18:30, alla Hype Group Arena di Klagenfurt (Austria).Rossoneri e Blancos si sfidano per l’Athletes Versus Cup, un’organizzazione senza scopo di lucro vicina agli atleti che combattono ogni forma di discriminazione.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Real Madrid Milan in diretta tv e streaming

La partita tra Real Madrid-Milan sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione.