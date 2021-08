Dove vedere Roma Raja Casablanca: diretta tv Sky o streaming DAZN?

Dove vedere l’amichevole Roma Raja Casablanca in tv. Ultimo test precampionato dei giallorossi prima del debutto in Serie A all’Olimpico il 22 agosto contro la Fiorentina. Dopo l’acceso match contro il Real Betis, perso per 5-2 con 8 espulsioni in campo tra cui quella del tecnico José Mourinho, arriva l’ultimo test precampionato. L’avversario è il Raja Casablanca, squadra marocchina che milita nella massima serie del campionato nazionale. Il valore della rosa è di 12,35 milioni di €. Questo dato fa intuire la differenza di qualità tra le due squadre.

Quando si gioca Roma-Raja, ultimo test precampionato dei giallorossi

La partita tra Roma-Raja Casablanca si disputerà sabato 14 agosto 2021 alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. Gli uomini a disposizione di José Mourinho sono: Rui Patricio, Fuzato, Boer, Smalling, Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Florenzi, Darboe, Tripi, Mancini, Zaniolo, Cristante, Veretout, Pellegrini, Diawara, Ciervo, Zalewski, Perez, Dzeko, Borja Mayoral, Shomurodov ed El Shaarawy.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Roma Raja Casablanca in diretta tv e streaming

Il match Roma-Raja Casablanca sarà visibile in esclusiva su Roma TV+, servizio streaming ufficiale della società. La registrazione può essere gratuita: Roma TV+ infatti è disponibile online su video.asroma.com o tramite l’app ufficiale dell’AS Roma, in modo da avere a disposizione in differita tutti i video che documentano quello che succede nel mondo Roma. Per vedere una serie di partite pre-stagionali, nonché una selezione di match della Femminile o della Primavera, saranno trasmesse in diretta su Roma TV+ in tutto il mondo. In Italia, il canale ufficiale del club è disponibile sulla piattaforma Sky, al costo di 5 euro al mese, su pc, mac, cellulare o tablet. Inoltre la partita si potrà vedere sulla pay tv di Sky, sul canale Sky Sport HD (canale 251), a partire dalle ore 20:00. Gli highlights del match dell’Olimpico inoltre, saranno disponibili al termine dei 90 minuti sui canali social della Roma.