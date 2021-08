Sky o Dazn? Dove vedere Udinese Juventus Serie A: diretta tv e streaming

Dove vedere Udinese Juventus Serie A: diretta tv Sky o streaming Dazn. Dopo aver chiuso la telenovela Locatelli, la Juventus si prepara al suo primo match ufficiale della stagione 2021/2022. Il tecnico Massimiliano Allegri ha la squadra al completo e, prima di fare l’assalto alla tanto agognata Champions League, vuole prima riportare a Torino lo Scudetto. L’avversario è l’Udinese, che dopo le illustri cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul, punterà nuovamente alla salvezza nella maniera più tranquilla possibile.

Quando si gioca Udinese-Juventus, prima giornata Serie A

La partita tra Udinese-Juventus si disputerà domenica 22 agosto 2021 alle ore 18:30, alla Dacia Arena di Udine. Sul sito ufficiale del club la Juventus ha rivelato un particolare statistica: “Udinese-Juventus di domenica 22 agosto 2021 sarà la terza occasione nella quale la Signora debutterà in Friuli. Positivi i due precedenti. Nel 1960-61, un gol di Umberto Colombo basta per conquistare l’intera posta. Nel 1986-87, sono due le reti di differenza, una per tempo: apre Sergio Brio, chiude Lionello Manfredonia”.

Probabili formazioni Udinese-Juventus: le scelte di Gotti e Allegri

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri; Molina, Nuytinck, Becao, Samir; Arslan, Walace; Pussetto, Pereyra, Deulofeu; Okaka. Allenatore: Luca Gotti

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey; Chiesa, Dybala, Kulusevski; Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri

Sky o Dazn: ecco dove vedere Udinese Juventus in diretta tv e streaming

La partita tra Udinese-Juventus sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match di Udine.