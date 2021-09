Atalanta – Fiorentina, dove vedere diretta TV e streaming

Atalanta – Fiorentina dove vedere la terza giornata di campionato di Serie A.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini vuol riprendere la marcia dopo il deludente pareggio contro il Bologna. La Fiorentina di mister Italiano cerca invece conferme di una crescita costante, sia nelle prestazioni che nei risultati.

Potrebbe essere anche la sfida tra i due ariete delle squadre. Duvan Zapata viene da un periodo di condizione fisica precaria, Vlahovic invece ha già segnato contro il Torino con un colpo di testa sontuoso.



A differenza delle scorse stagioni le due squadre sembrano più vicine: la Fiorentina è in costante crescita e potrebbe fare lo sgambetto alla Dea, l’Atalanta dal canto suo è ormai una solida realtà del calcio italiano.

Atalanta – Fiorentina, dove vedere la sfida Zapata-Vlahovic



Atalanta – Fiorentina si disputerà sabato 11 Settembre alle ore 20:45 a Bergamo, sarà uno degli anticipi della terza giornata di campionato. La serie A riparte dopo la sosta delle nazionali e la sfida tra gli orobici e i viola è sicuramente molto interessante.

Sarà possibile seguire la partita su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming su DAZN, Sky Go, NOW.