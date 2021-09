Serie A, dove vedere Juventus – Sampdoria: streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Juventus – Sampdoria valevole per la quinta sesta giornata del campionato italiano di Serie A. Le due squadre vengono da gare non proprio brillanti, ma mentre la Juve è riuscita in extremis ad espugnare il Picco di La Spezia, la Sampdoria è stata pesantemente sconfitta in casa dal Napoli di Spalletti e Osimhen.

Massimiliano Allegri prosegue con la rotazione di tutti i suoi uomini e prepara la settima Juventus diversa su altrettante sfide disputate. Si va verso un 4-4-2 con Chiesa e Bernardeschi esterni, con la conferma di De Ligt al centro della difesa e con il ritorno di Alvaro Morata a fare coppia con Dybala in attacco.

La Sampdoria invece dovrebbe schierarsi con la formazione tipo. Mister D’Aversa ha lavorato in questi giorni soprattutto sulla testa dei giocatori, apparsi scarichi e deconcentrati nella partita contro il Napoli capolista. Sa che la Juventus sia pure in difficoltà è un ostacolo difficile e va affrontata con entusiasmo e convinzione. Quagliarella e Caputo guideranno un attacco sorretto da Damsgaard e Candreva sugli esterni.

Dove vedere Juventus Sampdoria: Dybala cerca il riscatto

Juventus – Sampdoria si disputerà domenica 26 Settembre alle ore 12:30 e potrà essere seguita in diretta TV su DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite), oppure in streaming su DAZN, Sky Go, NOW.