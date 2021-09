Serie A, Genoa-Fiorentina le probabili formazioni: out Caicedo, c’è Ekuban

Genoa – Fiorentina le probabili formazioni dell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, che disputerà a Genova sabato 18 settembre alle ore 15:00.

Ballardini cerca di dare continuità ai risultati del suo Genoa e prova a studiare le contromisure per fermare una Fiorentina in grande spolvero: “Bisogna agire da squadra in ogni momento della partita, altrimenti ti possono fare male”. In difesa grande fiducia per il giovane Vanheusden e centrocampo ritrova il suo posto l’ex di turno Badelj. Cambiaso confermatissimo sugli esterni dove agirà anche Fares. Caicedo è out per un problema al flessore, al suo posto giocherà Ekuban.

La Fiorentina invece si presenta a Marassi con quella che assomiglia sempre di più alla sua formazione tipo. Dragowski preferito a Terracciano in porta e Odriozola finalmente titolare sulla fascia destra. A centrocampo ai lati del metronomo Torreira agiranno gli incursori Bonaventura e Castrovilli. Tridente confermatissimo: Gonzalez, Vlahovic, Callejon, con Sottil che scalpita in panchina.

Genoa – Fiorentina le probabili formazioni: Italiano col tridente titolare

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 52 Maksimovic, 4 Criscito; 50 Cambiaso, 94 Touré, 47 Badelj, 65 Rovella, 93 Fares; 20 Ekuban, 23 Destro.

(22 Marchetti, 14 Biraschi, 15 Vasquez, 5 Masiello, 2 Sabelli, 18 Ghiglione, 33 Hernani, 10 Melegoni, 11 Behrami, 44 Buksa, 19 Pandev, 91 Kallon). All.: Ballardini.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 22 Nico Gonzalez.

(1 Terracciano, 25 Rosati, 98 Igor, 55 Nastasic, 17 Terzic, 14 Maleh, 24 Benassi, 34 Amrabat, 15 Pulgar, 8 Saponara, 32 Duncan, 91 Kokorin). All.: Italiano.