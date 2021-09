Juventus terzultima in campionato: stasera possono divenire -10

Juventus, giunge terzultima in campionato, nonostante il buon gioco portato in campo contro il Milan di Pioli. La classifica parla chiaro in questo momento, 2 punti con zero vittorie. Il bottino di Max Allegri deve decisamente prendere un altro giro fuoriuscendo dalla zona rossa, dove aleggia anche il Cagliari e la Salernitana. Cosa accade al team bianconero? Le occasioni in campo sono state decisamente poche, con appena 25 minuti di gioco condiviso.

Juventus, terzultima in classifica: unica vittoria in Champions

Una situazione da dimenticare quella dei bianconeri in questo inizio di campionato, che portano a casa 2 pareggi con zero vittorie. Giunge l’unica conquista, in Champions League con gli svedesi del Malmö. E’ trascorso molto tempo tempo da quando la Juve non vinceva nessun match nei primi 4 stagionali: dagli anni 60′.

Possibilità di giungere a -10

Questa sera la situazione potrebbe peggiorare, con 3 punti del Napoli a Udine la Juve di Allegri potrebbe trovarsi a -10. Contro il Milan il gioco rimane piuttosto statico tranne alcuni segnali positivi con Morata che compie un gran lavoro con Dybala. L’entrata in campo di Chiesa non soddisfa le richieste del ct, con De Ligt in panchina.

I match alle porte

Un pareggio che sicuramente andava evitato, per fortuna Szczesny torna alla sua forma principale dando affidabilità alla squadra. Occorrerà tenersi pronti per prossimi match in vista: mercoledì lo Spezia e domenica la Sampdoria, prima della sosta il derby contro il Torino. Allegri ha l’obbligo di riprendere con più fermezza le redini della squadra, superando questo momento di pieno fallimento.