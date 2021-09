Mercato Fiorentina, il punto: sognare si può?

Mercato Fiorentina, il punto della situazione al termine delle operazioni estive traccia un bilancio sicuramente positivo. I rinforzi migliori possono considerarsi la conferma di Vlahovic e il rinnovo contrattuale di Milenkovic.

Dalla diatriba con Gennaro Gattuso che ha portato in viola l’attuale mister Vincenzo Italiano, sembra che i maggiori beneficiari siano proprio i toscani. Italiano è un allenatore con una precisa idea di calcio, con grandi capacità di lavorare sul campo e con un entusiasmo contagioso che serve come il pane ad una società come la Fiorentina.

Mercato Fiorentina, il punto sull’operato della società viola

L’acquisto di Nico Gonzalez potrebbe essere il vero colpo di questo mercato di Serie A. L’argentino sembrava un acquisto fatto sull’onda lunga della separazione con Gattuso, invece si è dimostrato giocatore vero. Forte fisicamente, tecnico e con la garra dei sudamericani: sarà una grande spalla per Vlahovic.

Torreira è un colpo sottovalutato. L’ex doriano può essere il metronomo che da anni manca a Firenze. E’ un calciatore in grado di far giocare bene anche i compagni di reparto.

La vicenda Lirola è stata gestita in modo un pò superficiale e stava per creare delle difficoltà di tipo tecnico tattico. L’arrivo di un calciatore forte ed esperto come Odriozola cancella ogni tipo di perplessità. Lo spagnolo porterà classe e mentalità che non garantivano i suoi predecessori.

Nastasic ha voluto fortemente il ritorno a Firenze. Può rappresentare la chioccia ideale per Milenkovic e Quarta.

Un mercato intelligente. Dove può arrivare la Fiorentina

Vincenzo Italiano inoltre avrà il compito di rilanciare calciatori già presenti in rosa, come Duncan, Castrovilli, Biraghi e Callejon. Inoltre può lanciare definitivamente dei giovani di assoluto valore come Maleh, Sottil e Bianco.

La sensazione è quella che finalmente sia stato azzeccato il tecnico giusto per la piazza e che si possa iniziare a lavorare su una precisa identità di calcio. Firenze non deve essere impaziente, la strada per l’Europa è lunghissima, ma i primi passi sono stati fatti.