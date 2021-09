Sky o Dazn? Dove vedere Roma Udinese: diretta tv e streaming

Dove vedere Roma Udinese in tv. Una sfida d’alta classifica. Da una parte la Roma che, nonostante la sconfitta per 3-2 a Verona in casa dell’Hellas, ha 9 punti in quattro giornate. I ragazzi di José Mourinho vogliono invertire subito la rotta per tornare a impensierire le altre squadre in lotta per lo Scudetto. Dall’altra parte l’Udinese, che dopo aver pareggiato in rimonta 2-2 al debutto in campionato contro la Juventus sta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione. Per i ragazzi guidati da Luca Gotti, un’altra prova di verità, dopo la sfida casalinga contro il Napoli, per capire che campionato disputerà quest’anno la squadra friulana.

Quando si gioca Roma-Udinese, quinta giornata Serie A

La partita tra Roma-Udinese si disputerà giovedì 23 settembre 2021 alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. La scorsa stagione finì 0-2 per l’Udinese grazie ai goal di Kevin Lasagna e Iljia Nestorovski.

Probabili formazioni: le scelte di José Mourinho e Luca Gotti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Luca Gotti

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Roma Udinese in diretta tv e streaming

La partita tra Roma-Udinese sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Olimpico. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.