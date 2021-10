Dove vedere Fiorentina-Cagliari: streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Fiorentina-Cagliari, nona giornata del campionato di Serie A.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano cerca il pronto riscatto dopo lo scivolone contro il Venezia della settimana scorsa. La squalifica di Sottil sembra risolvere sul nascere la questione relativa all’utilizzo di Dusan Vlahovic. Il serbo, al centro di una situazione poco serena, sarà comunque in campo al centro dell’attacco viola, con Gonzalez e Bonaventura ai lati.

Il Cagliari è sembrato rinfrancato dall’arrivo in panchina di Walter Mazzarri. Il tecnico livornese cercherà quella continuità di risultati che finora è mancata ai sardi. A guidare gli isolano il solito Joao Pedro in attacco, al quale si chiede la fantasia e soprattutto i gol.

Fiorentina-Cagliari è un match molto importante e che in questo momento appare anche equilibrato. I toscano cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre i rossoblù proveranno ad avvantaggiarsi del non facile momento in casa Fiorentina.

Dove vedere Fiorentina – Cagliari: orari e palinsesto della programmazione

La sfida Fiorentina-Cagliari si disputerà domenica 24 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in esclusiva in diretta TV e diretta streaming da DAZN (Segui la Serie A TIM su DAZN.Attiva ora) e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.