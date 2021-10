Dove vedere Fiorentina-Spezia: diretta TV e streaming, SKY o DAZN?

Dove vedere Fiorentina – Spezia, valevole per l’undicesima partita del campionato di Serie A. Il match si disputa allo stadio Artemio Franchi di Firenze, domenica 31 ottobre alle ore 15:00.

La Fiorentina di mister Italiano cerca il riscatto dopo l’immeritata sconfitta nel turno infrasettimanale a Roma contro a Lazio di Sarri. Il tecnico viola dovrebbe rilanciare Saponara in attacco e spera in una grande prestazione dei suoi ragazzi. Attualmente la Fiorentina è in piena lotta per l’Europa e i gigliati voglioni riprendere la marcia, sperando anche nei gol del loro bomber Vlahovic, sempre chiaccheratissimo a causa delle voci di mercato.

Thiago Motta invece tenterà di non far rimpiangere proprio Vincenzo Italiano che ha sostituito sulla panchina dei liguri. Come sempre appare tutt’altro che semplice decifrare le intenzioni del tecnico italo-brasiliano, che non è nuovo a sorprese dell’ultimo minuto. Lo Spezia cercherà in ogni caso di fare la sua gara, nel difficile tentativo di uscire da Firenze con un risultato positivo.

Dove vedere Fiorentina-Spezia: Italiano contro il suo passato

La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, in diretta TV e streaming. Per vederla, basterà cliccare sulla app attraverso tablet, PC, smartphone, tablet e console di gioco idonee al servizio scelto come la Playstation.

