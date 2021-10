Dove vedere Venezia-Fiorentina: diretta TV e streaming, SKY o DAZN?

Dove vedere Venezia – Fiorentina valevole per l’ottava giornata del campionato di serie A.

Il Venezia di Paolo Zanetti è stato fin qui protagonista di un inizio di campionato in linea con le aspettative. I 5 punti racimolati lo collocano per adesso fuori dalla zona retrocessione, obiettivo stagionale dei lagunari. L’inserimento in rosa del portiere Romero, ex nazionale argentino, conferma la volontà dei neroverdi di giocarsi tutte le loro possibilità.

La Fiorentina dal canto suo vuol continuare una tradizione che vede i viola sempre vincenti contro le piccole. La vicenda Vlahovic non è stata gestita benissimo e ha fatto molto scalpore. C’è il timore che i rumors attorno al giocatore possano far perdere la concentrazione ai ragazzi di Italiano, che continua a difendere il suo bomber.

Ci si aspetta una gara spettacolare, in cui il Venezia a poco da perdere e cercherà di sfruttare il fattore campo. La Fiorentina punterà sulla grande differenza di qualità e sulla verve dei suoi calciatori offensivi.

Dove vedere Venezia – Fiorentina: attesa per la prestazione di Vlahovic

Venezia – Fiorentina si disputerà lunedi 20 ottobre alle ore 20:45 al Luigi Penzo di Venezia.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su DAZN (Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora), Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201). Oppure in streaming sempre su DAZN e su SkyGo.