Dove vedere Hellas Verona – Juventus: diretta TV e streaming, SKY o DAZN?

Dove vedere Verona-Juventus, anticipo della undicesima giornata del campionato di Serie A.

Sfida tesissima soprattutto per i bianconeri attesi dal riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, ma l’ex Tudor prepara la battaglia contro la sua vecchia squadra.

Il tecnico croato schiererà la formazione migliore dopo aver praticato un discreto turnover nella sfida di Udine. Il Verona è in buona condizione e sembra aver cambiato marcia dopo l’avvento di Tudor sulla panchina gialloblù. Davanti torneranno sia Caprari che Simeone, a formare con Barak un terzetto interessante. Scontato anche l’impiego di Lazovic, lasciato fuori nella sfida della Dacia Arena.

Max Allegri ha molti dubbi e poche certezze. Quel che sembra certo è che la Juventus non può permettersi altri passi falsi e deve provare a chiudere bene il girone d’andata, per sperare nel ritorno di ricucire l’enorme gap creato con la testa della classifica. Potrebbe esordire Kaio Jorge dal primo minuto e dovrebbe tirare il fiato Locatelli, apparso stanco nella sfida al Sassuolo.

Dove vedere Verona-Juventus: Tudor sceglie Caprari, Max lancia Kaio?

La gara tra Verona e Juventus sarà visibile sabato 30 ottobre alle ore 18:00 in streaming e sulle smart tv di ultima generazione tramite l’applicazione di DAZN, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

