L’Inter non ci sta. Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio, piovono le polemiche. La squadra neroazzurra ha dominato per 60 minuti la sfida, con il risultato mai in dubbio. Brozovic e Barella a centrocampo hanno dominato la scena per un’ora buona, non lasciando alla Lazio spazio per la manovra. Dopo il rigore – per mani di Bastoni – messo a segno da Immobile è arrivata la rete discussa di Felipe Anderson. L’Inter aveva chiesto alla Lazio di mettere la palla fuori dato che Dimarco era a terra. La Lazio, invece, non lo ha fatto e ha messo a segno la rete del 2-1. Partita chiusa, poi, dal 3-1 nei minuti finali. A fine partita l’allenatore della Lazio ha attaccato l’Inter. Handanovic risponde a Sarri, però, ricordandogli l’episodio in Premier.

L’allenatore della Lazio aveva dichiarato di aver allenato in Premier e che lì episodi del genere non esistono. Handanovic risponde a Sarri: “Perché non vi siete fermati?”;“Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?”; “Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?”. Il capitano neroazzurro fa riferimento alla gara fra Leeds e Aston Villa del 2019, con i padroni di casa che vanno in vantaggio mentre c’è a terra un calciatore degli avversari. Dopo il gol del Leeds, Bielsa, allenatore del Leeds, chiede ai suoi di far segnare l’Aston Villa, stabilendo quindi la parità.