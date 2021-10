Pullman della Roma fermato dalla Polizia per un controllo

Questa domenica, alle 20:45, Juventus e Roma scenderanno in campo all’Allianz Stadium per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Un match importante che desta sempre molta curiosità e tensione, anche per quanto riguarda gli episodi extra-campo.

Il Tirreno infatti ha riportato la notizia del singolare episodio avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, con protagonista il pullman della Roma, che ha dovuto subire un piccolo stop inatteso. Mentre era diretto verso Torino, per la sfida di questa sera contro la Juve, è stato visto fermarsi dagli agenti della Polizia stradale per un normale controllo. Il mezzo si è accostato sulla carreggiata nei pressi di Capalbio (località Monte Alzato), in zona nord. Secondo le informazioni raccolte, l’autovettura era sprovvista di passeggeri. L’ispezione non ha rilevato alcun tipo di problema: nessuna contravvenzione per i giallorossi, dal momento che il pullman viaggiava in perfetta regola.

La scena ha fatto voltare i diversi automobilisti che stavano percorrendo la stessa strada. Per fortuna però, nessun problema per la squadra di Mourinho, che ce la metterà tutta per battere i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri. Per il momento la Roma si trova al quarto posto, mentre la Juventus al nono posto, sta cercando piano piano di risalire dopo un avvio difficile di stagione. Non resta quindi che aspettare il fischio dell’arbitro Daniele Orsato.