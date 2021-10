Dopo Calhanoglu l’Inter punta anche Kessié a parametro zero

In casa Milan si complica la situazione legata al rinnovo di Kessié. L’ivoriano continua a chiedere 8 milioni di euro, i rossoneri fermi a 5,5/6 milioni. La distanza c’è e l’entourage del classe 1996 non è intenzionato a trattare. In scadenza nel 2022, Kessié è al Milan dal 2017, arrivato dall’Atalanta per 28 milioni di euro. Coi rossoneri ha collezionato 148 presenze e 29 reti, 13 delle quali la scorsa stagione. La scorsa stagione è anche l’anno in cui si è “consacrato” a livello europeo. Ora, vista la problematica legata al rinnovo, molte squadre hanno messo gli occhi su di lui. Fra le varie big europee (PSG, Tottenham, Manchester United e Bayern Monaco) spicca anche una rivale: l’Inter. I neroazzurri, dopo lo “sgarbo” Calhanoglu, ora potrebbero offrire un contratto all’ivoriano.

Il mancato rinnovo di Kessié può rappresentare per l’Inter un’occasione da cogliere al volo, visti i problemi finanziari della società di Zhang. Prendendo a parametro zero l’ivoriano, i neroazzurri eviterebbero di pagare il cartellino, potendosi così permettere l’ingaggio chiesto dall’entourage. Il Milan, però, per evitare un Donnarumma e Calhanoglu bis, vorrebbe monetizzare dal suo cartellino, cedendolo a gennaio. Non mancano le società interessate, col Tottenham di Paratici in prima fila. La valutazione, però, a 6 mesi dalla scadenza del contratto, non sarebbe quella reale (vicina ai 60 milioni di euro), ma si aggirerebbe sui 30 milioni.