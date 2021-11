“Quasi 100 milioni per giocare da pena”

Dopo la sconfitta contro il Venezia per 3-2, il ritorno di Mourinho in Italia non è stato accolto al meglio dalla tifoseria e dai giornalisti. La squadra giallorossa, ad oggi, non ha mai convinto e le prestazioni deludenti in Conference League hanno messo in mostra le difficoltà della rosa di Mourinho. La Roma ad oggi occupa il sesto posto con 19 punti e il mercato estivo non sembra aver apportato miglioramenti alla rosa. Anzi, la partenza di Dzeko – sostituito da Abraham – non pare essere stata colmata e l’allenatore portoghese non perde occasioni per sottolinearlo. Nel frattempo il giornalista Paolo Bargiggia attacca la Roma tramite il suo profilo Twitter:

“Ben 97 mln spesi sul mercato in estate; 7 netti più bonus a Mourinho per stare al sesto posto e giocare da pena. Contenti voi a me frega zero!”

Il giornalista imputa alla Roma il fatto di aver speso – male secondo lui – quasi 100 milioni sul mercato senza però avere un’idea di gioco. Bargiggia attacca la Roma anche per la scelta di Mourinho, con la società rea di aver messo sotto contratto il portoghese per una cifra molto alta, ritenuta errata. Nel frattempo a Roma sembra ci sarà una rivoluzione societaria – e non si escludono partenze eccellenti.