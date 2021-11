Flirt Wanda Nara-Brozovic? La realtà dei fatti

A Milano sponda neroazzurra l’atmosfera è molto serena. La ritrovata continuità di prestazione (anche in Europa) ha ridato fiducia a tutto l’ambiente. La mano dell’allenatore Simone Inzaghi si vede – anche se va dato merito a Spalletti prima e Conte poi – e il gioco espresso dalla squadra è molto soddisfacente. Rinati dalla “cura Inzaghi” sembrano essere anche i due croati Perisic e Brozovic. A loro veniva spesso espresso il malumore dei tifosi in quanto sembravano svogliati in alcune partite. La situazione è totalmente cambiata e ora sono due dei fari della squadra neroazzurra. E il presunto flirt fra Wanda Nara e Brozovic di qualche anno fa è solo un brutto ricordo.

Proprio per questa situazione saranno processati i giornalisti che hanno diffuso la fake news e Fabrizio Corona. Come riportato da Sportface.it l’accusa è “la pubblicazione di articoli diffamatori nei quali si raccontava di rapporti sessuali avvenuti tra lui e Wanda Nara e di una conseguente rissa che si sarebbe verificata nello spogliatoio della società sportiva Fc Internazionale”. Questo falso flirt fra Wanda Nara e Brozovic costerà caro quindi ai tre giornalisti e a Corona. Quest’ultimo nel 2019 scrisse del divorzio fra la soubrette argentina e l’allora attaccante neroazzurro, tutto causato dal tradimento della Nara con Brozovic.



Brozovic nel frattempo sembra sempre più vicino al rinnovo, allontanando qualsiasi voce di un addio (con Conte, suo ex allenatore, sulle tracce del croato).