Ibrahimovic incredibile, pensa ad un altro rinnovo: e ha due grandi obiettivi

Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare la sua avventura con il Milan anche oltre il 2022, data della scadenza del suo contratto, secondo La Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic, la storia infinita

All’inizio del prossimo anno potrebbe arrivare un clamoroso nuovo rinnovo di contratto per l’attaccante svedese. Ibra si sente ancora al top, integro al 100% soprattutto mentalmente. Anche la forma fisica è in continuo miglioramento ora, con la condizione che si avvicina a quella della prima parte della scorsa stagione. Lo svedese continua ad essere un leader tecnico e di spogliatoio per un gruppo mediamente molto giovane, fattore che ha aiutato non poco Stefano Pioli nei vari aspetti della gestione della rosa rossonera. Tornato a Milano nell’inverno 2019, non ha lasciato dubbi fin dall’inizio sulle intatte abilità di trascinatore e goleador, pur senza la brillantezza fisica di un tempo.

L’attaccante oggi ha due obiettivi piuttosto chiari in mente: arrivare alla convocazione al Mondiale in Qatar grazie alle prestazioni nel Milan (la Svezia dovrà però superare gli spareggi, nei quali potrebbe incrociare anche l’Italia) e vincere lo scudetto con i rossoneri. Proprio la possibilità di raggiungere questi obiettivi e di lottare fino in fondo per conquistarli sta regalando a Ibra una seconda giovinezza, motivazioni extra per spostare sempre un po’ più in là il fatidico momento della fine. Per adesso, lo svedese non sembra proprio volersi porre il problema. E a quanto pare neanche il Milan.

Nella prossima sfida in casa della Fiorentina, Ibrahimovic potrebbe partire dalla panchina. Olivier Giroud è infatti in vantaggio nel ballottaggio di Pioli, ma l’allenatore deciderà all’ultimo. Anche perché, dopo i viola, i rossoneri saranno attesi dalla delicata trasferta del Wanda Metropolitano in Champions League. L’ultima chiamata per restare attaccati al treno della competizione più amata dal Milan e dai milanisti. E lì, c’è da giurarci, l’highlander Zlatan proprio non vorrà mancare.