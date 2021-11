Indiscrezione dall’Olanda: il calciatore della Juve potrebbe dire addio al calcio!

Per il giovane Mohamed Ihattaren non è un momento molto felice. Il calciatore olandese, con cittadinanza marocchina, è stato acquistato dalla Juventus a fine agosto per 1.8 milioni di euro dal PSV. Paragonato al connazionale Memphis Depay, ad oggi non ha mostrato tutte le sue qualità. Ihattaren era finito fuori rosa al PSV nel mese di luglio per essersi dichiarato malato – e quindi non presente agli allenamenti – ma era stato visto al centro sportivo del Nizza assieme al suo agente, Mino Raiola. La Juventus, dopo averne acquistato il cartellino, lo ha dato in prestito annuale alla Samp ma, ad oggi, non ha ancora esordito. Attualmente è in Olanda in quanto ha sostenuto di avere “problemi familiari“. Sarà per Ihattaren addio al campionato italiano?

Secondo quando traspare da fonti olandesi, la situazione è più grave del previsto. Il suo agente Mino Raiola aveva lavorato moltissimo sul suo trasferimento prima di portarlo a Torino. Ma, come lo stesso agente ha dichiarato, gli aveva sconsigliato il trasferimento all’estero in quanto ritenuto ancora non pronto. Alcuni voci parlando di un suo ritiro dal calcio giocato. Sarà per Ihattaren addio al calcio giocato? Lui tramite canali social smentisce “Sono notizie false. Sono in forma e sono pronto a scendere in campo”. La Juve, nel frattempo, tratta il rinnovo di Bernardeschi.