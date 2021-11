Inter, preoccupa la situazione infortuni in vista del Napoli

Le condizioni fisiche di Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko tengono in allerta l’Inter. I nerazzurri sono infatti attesi dall’importante scontro di vertice contro il Napoli, in programma domenica prossima a San Siro.

Inter, è ansia per tre titolari

Mentre Bastoni ha lasciato il ritiro dell’Italia per un problema all’adduttore, Dzeko ha saltato Bosnia-Finlandia anche lui per un problema muscolare. De Vrij ha invece accusato un problema durante Montenegro-Olanda di ieri sera: il centrale è uscito dal campo toccandosi la coscia. Anche lui ha poi lasciato il ritiro della nazionale olandese, facendo ritorno a Milano.

I risultati degli esami per i tre giocatori sono attesi a breve. Se i due difensori dovessero risultare indisponibili per il match contro il Napoli, Simone Inzaghi si troverebbe di fronte ad una situazione tutt’altro che semplice. Probabile, a quel punto, il ricorso a Danilo D’Ambrosio ed Andrea Ranocchia per sostituire i due giocatori, anche se il tecnico piacentino potrebbe considerare anche l’idea di utilizzare Matteo Darmian da terzo centrale a destra, spostando Milan Skriniar al centro e schierando Federico Dimarco come centrale di sinistra.

Sospiro di sollievo invece per Arturo Vidal: il centrocampista era uscito in barella durante Paraguay-Cile di venerdì scorso e aveva fatto temere il peggio, ma ha riportato soltanto una leggera contusione. Dovrebbe molto probabilmente essere quindi a disposizione di Inzaghi per la partita contro il Napoli. Tuttavia, probabilmente sarà ancora Hakan Calhanoglu a partire dal primo minuto di fianco agli intoccabili Marcelo Brozovic e Nicolò Barella a centrocampo.

In attacco, se Dzeko non dovesse farcela, si potrebbe rivedere Joaquin Correa dall’inizio in coppia con il connazionale Lautaro Martinez. Sugli esterni, Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries a destra, mentre a sinistra dovrebbe agire Ivan Perisic, specie se Dimarco (più fresco) dovesse essere impiegato sulla linea dei difensori.