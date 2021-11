Marotta post derby: “La squadra sta rispondendo alle aspettative”

Il derby di Milano si è concluso con un pareggio. La partita è stata decisa dagli episodi: rigore di Calhanoglu, autogol di De Vrij e un secondo rigore sbagliato da Lautaro Martinez. Il Toro è apparso scarico e non in fiducia. Mentre in campo (e in tribuna) i toni erano molto accesi, l’analisi di Marotta post derby è stata molto chiara: “Siamo in una fase altamente interlocutoria del campionato. Siamo la squadra che ha giocato sette partite fuori casa e cinque in casa contro le altre che ne hanno giocate sei. Sono piccoli dettagli ma è meglio aspettare la fine del girone. La differenza è rappresentata dal fatto che il Milan è cresciuto con la gestione Pioli, ha raggiunto un livello massimo ed è candidata allo scudetto“.

Le parole di Marotta post derby erano anche rivolte al mercato di gennaio “Oggi siamo concentrati su questa rosa, gran parte di questi giocatori sono campioni d’Italia. Va riconosciuto il merito. La squadra sta rispondendo alle aspettative. Siamo omogenei nei reparti, non credo faremo cambiamenti a gennaio anche se stiamo monitorando per il futuro”. Mentre Beppe Marotta rassicura anche sulla gestione Suning, preoccupano le condizioni di alcuni calciatori: Dzeko, Barella e Bastoni usciti malconci dal campo.