Allegri: “Paghiamo l’inesperienza, non sappiamo leggere le partite”

Massimiliano Allegri è visibilmente amareggiato dopo la gara del Luigi Penzo, dove la sua Juventus è stata raggiunta sul pareggio dal Venezia (1-1). Dopo la rete di Alvaro Morata nel primo tempo, una ripresa in tono dimesso dei bianconeri ha permesso ai lagunari di pareggiare con Mattia Aramu e di sfiorare anche il successo nell’ultima parte dell’incontro. Un passo indietro per la Juve dopo il primo posto conquistato nel girone di Champions League e le due vittorie in campionato contro Salernitana e Genoa. Allegri aveva avvisato i suoi dei pericoli che nascondeva la trasferta di Venezia, ma non è bastato.

Allegri, delusione a Venezia: solo 1-1 per la Juve

“E’ stato un primo tempo fatto bene dai ragazzi ma abbiamo avuto un blackout nella ripresa già prima del gol del Venezia, è una cosa su cui bisogna migliorare. Dovevamo avere pazienza e far passare quel momento. Non siamo stati bravi a conquistare una vittoria che era molto importante. Bisognava attaccare la profondità, loro avevano i due centrali ammoniti. Due punti buttati” – ha analizzato il tecnico livornese al termine della gara di Venezia. I bianconeri hanno subito anche il duro colpo dell’infortunio occorso a Paulo Dybala, di cui si assume parzialmente le colpe: “Abbiamo rischiato, mercoledì aveva avuto un affaticamento sembrava potesse giocare e invece non è stato così”.

Allegri ha sottolineato anche una certa inesperienza da parte della sua squadra. “Erano cinque o sei minuti che non giocavamo la palla poi c’è stato un rimpallo e Aramu è stato bravo nel calciare. Quando le partite diventano sporche bisogna giocarsela meglio, leggere meglio le partite. Dipende sicuramente da giocatori con meno esperienza. Ci sono dei momenti dove siamo belli, ma quando poi bisogna stringere i denti non lo facciamo. Nel secondo tempo tutti quanti sono stati un po’ molli”. Sulla sostituzione di Federico Bernardeschi: “Volevo togliere Cuadrado, però mi dava ampiezza e allora ho preferito togliere Federico e mettere Bentancur“. Sulla missione quarto posto: “Oggi abbiamo buttato via due punti che bisognava portare a casa”.