Calhanoglu, rendimento super in campionato: l’Inter gongola

Il suo trasferimento della scorsa estate è stato, comprensibilmente, tra i più clamorosi della storia recente del nostro calcio. Se ne continua a discutere, in realtà, ancora oggi. Passare direttamente dal Milan all’Inter (a parametro zero per giunta) dopo aver rifiutato varie proposte di rinnovo contrattuale dai rossoneri, non è cosa di tutti i giorni. Ma adesso Hakan Calhanoglu sta facendo parlare di sé soprattutto in campo, a suon di prestazioni positive.

Calhanoglu, l’arma in più dell’Inter

Dopo la promettente partita di esordio in campionato contro il Genoa (condita da gol e assist), il turco sembrava essere entrato in un periodo sottotono. Molti tifosi interisti, già scettici al momento del passaggio del giocatore dal Milan all’altra sponda del Naviglio, hanno criticato anche aspramente l’ex rossonero per alcune prestazioni non proprio convincenti. La vera svolta è arrivata proprio nel derby di inizio novembre. Il gol su rigore, l’esultanza indirizzata ai tifosi milanisti e una buona prestazione che probabilmente ha avuto il potere di infondere la necessaria fiducia di cui il numero 20 interista aveva bisogno.

Da quel momento, per Calhanoglu è stato un continuo crescendo. Fin qui in totale il turco ha realizzato per l’Inter 5 assist e 6 gol, molti dei quali bellissimi come l’ultimo contro il Cagliari o la staffilata di Venezia. Si è dimostrato inoltre un impeccabile rigorista, peraltro in match delicatissimi come il già citato derby o la sfida casalinga contro il Napoli che ha consentito all’Inter di iniziare la rimonta verso la vetta della classifica. Simone Inzaghi gli sta dando libertà di movimento e il turco lo sta ripagando a suon di prestazioni positive. A beneficiarne è il gioco della squadra, che sta diventando via via sempre più fluido come desiderava il tecnico piacentino. La similitudine con Luis Alberto è forse un po’ forzata. Senza dubbio, però, l’ex milanista sta facendo di tutto per convincere il mondo nerazzurro di essere l’ingranaggio giusto per lanciare l’assalto alla seconda stella.