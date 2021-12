Skriniar-Inter, nel 2022 partirà la trattativa per il rinnovo

Dopo i rinnovi di Niccolò Barella e Lautaro Martinez e quello ormai quasi ufficiale di Federico Dimarco, in attesa di buone nuove da Marcelo Brozovic l’Inter cerca di blindare anche il pilastro difensivo Milan Skriniar.

Skriniar, trattativa per il rinnovo nel 2022

Il difensore slovacco è attualmente legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2023, ma ovviamente gli estimatori del fortissimo centrale difensivo non mancano di certo. Il Manchester United, ad esempio, monitora da molto tempo l’ex Sampdoria. Ma anche tante altre big europee hanno messo gli occhi sul difensore nerazzurro. L’Inter, che lo considera fondamentale nel progetto, vorrebbe dunque mettersi al riparo da brutte sorprese blindando uno dei suoi totem. Le prestazioni di Skriniar sono state di assoluto livello nel biennio contiano suggellato dallo scudetto e si stanno attestando sugli stessi standard anche nell’annata di esordio di Simone Inzaghi sulla panchina interista. Il centrale si è rivelato peraltro arma preziosa anche in zona gol. Due centri in campionato (contro Genoa e Bologna) e uno, fondamentale per importanza, in Champions League nella trasferta di Tiraspol contro lo Sheriff. Anche nell’ultima gara di campionato in casa del Venezia è andato vicinissimo alla segnatura. Il gol gli è stato negato soltanto da un salvataggio sulla linea in extremis di un difensore lagunare. Lo slovacco è ormai perfettamente a suo agio nella difesa a 3, così come i compagni di reparto Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.

L’intenzione di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è quella di non andare troppo per le lunghe, prolungando l’accordo con il difensore in tempi piuttosto rapidi. La trattativa per il rinnovo contrattuale, dunque, prenderà il via già con l’inizio del nuovo anno. Sciogliere i residui nodi legati ai rinnovi di contratto è una priorità per la dirigenza nerazzurra. Garantirsi un futuro tranquillo è infatti mossa imprescindibile per continuare ad ottenere risultati importanti nel presente.