Dove vedere Torino-Fiorentina? Prima uno sguardo al match. Nella 21esima giornata di campionato di Serie A, andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, la sfida Torino-Fiorentina.

Il fischio d’inizio è previsto per lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 17.00, scelta fissata dalla Lega.

Entrambe le squadre vengono da due gare sospese nel turno dell’Epifania, che hanno momentaneamente privato i granata della trasferta di Bergamo e i viola di accogliere in casa i friulani, in quanto bloccate dalla ASL di competenza in seguito ai contagi da Covid-19.

La Fiorentina si trova attualmente al sesto posto con 32 punti, frutto di 10 partite vinte, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Il Torino invece, ha chiuso il suo 2021 al dodicesimo posto con un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Le due compagini si sono sfidate 72 volte in casa dei granata nella storia della Serie A. Il rendiconto è a favore dei piemontesi, che hanno vinto 39 volte, pareggiato 20 e perso 13.

Le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): V. Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Rodríguez; Singo, Lukić, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Jurić.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odrizola; Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejón, Vlahovic, González. All. Italiano.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Livio Marinelli.

Dove vedere Torino-Fiorentina, in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Torino-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Torino-Fiorentina su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, affiancato sa Simone Tiribocchi per il commento tecnico.