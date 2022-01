Pioli su Rafael Leão: “A me ricorda molto Henry”

Rafael Leão sta vivendo una stagione esaltante con la maglia del Milan e il tecnico dei rossoneri non elemosina complimenti. Stefano Pioli durante la conferenza stampa pre-partita, ha particolarmente elogiato il giovane talento di Almada scomodando una leggenda del calcio francese: “Si sta avvicinando al 100% (riferendosi a Leão – ndr), ancora non può esserlo e avrà bisogno di minutaggio. Devo lavorare con tanta ambizione: può arrivare a essere un giocatore veramente forte nel panorama europeo e mondiale. A me ricorda molto Henry“.

La condizione di Rafael Leão non è ancora al top ma il suo ingresso con la Roma ha spaccato in due la partita. L’attaccante portoghese entrato in partita nel miglior momento dei giallorossi, ha siglato il 3 a 1 che ha chiuso il match e allentato la pressione.

Leão al top, Ibra incavolato

Pioli ha speso parole anche per Ibrahimovic, lo svedese contro la Roma ha sbagliato un calcio di rigore e mostrato tutto il suo disappunto: “Zlatan è sempre incavolato, ce l’ha sempre con qualcuno per tirare fuori da sé stesso e dagli altri tutte le motivazioni possibili. Non è certo contento per il rigore sbagliato, ma è contento per la squadra. La determinazione che ha la metterà in campo domani per quando ce ne sarà bisogno”.