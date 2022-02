Bastoni fuori per infortunio: le sue condizioni preoccupano l’Inter

La vittoria dell’Inter per 2-0 sulla Roma dell’ex Mourinho ha riportato in casa neroazzurra entusiasmo, entusiasmo che si era un po’ spento dopo la sconfitta nel derby. I neroazzurri hanno mostrato di aver già metabolizzato la partita di sabato e l’approccio aggressivo contro la Roma ne è stata la dimostrazione palese. Il gol di Dzeko, infatti, dopo soli due minuti, ha messo la partita in una direzione ben precisa. Ma per Simone Inzaghi c’è un grattacapo: Bastoni infortunato. Come se non bastasse la squalifica per due giornate, ora anche l’infortunio subito dopo un contrasto con Zaniolo.

Bastoni infortunato in questo momento è una perdita molto grave per i neroazzurri che a stretto giro affronteranno Napoli (dove non potrà esserci per squalifica), Liverpool, Sassuolo, Genoa, Salernitana e nuovamente Liverpool in circa 3 settimane. Anche Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del giovane difensore neroazzurro: “Speriamo che per Bastoni non sia nulla di grave e di non perderlo per molto tempo, perché è un giocatore molto importante.” Le condizioni del classe 1999 sono parse abbastanza preoccupanti fin dall’inizio, coi compagni di squadra che hanno immediatamente chiamato la sostituzione. Uscito zoppicando, per Bastoni sembrerebbe essere una distorsione. Mentre si aspettano gli esami, Inzaghi spera di non perderlo a lungo.